В Украине начался показ фильма "Где ты, Адам?"

Главное: Премьера фильма, съемки которого заняли почти четыре года, состоялась 3 сентября 2020 года в столичном кинотеатре «Жовтень».

Детали: На премьере, которая состоялась в киевском кинотеатре «Жовтень», ленту представили ее создатели — продюсер протодиакон Александр Плиска и режиссер Александр Запорощенко.

В кинотеатрах Украины начался показ документального фильма «Где ты, Адам?», который рассказывает о монастыре Дохиар на Святой Горе Афон и его игумене старце Григории (Зумисе) — выдающемся духовном наставнике и православном писателе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.ru , на премьере присутствовал Глава Синодального отдела по делам молодёжи Украинской Православной Церкви архиепископ Обуховский Иона, который больше десяти лет регулярно посещает афонский монастырь «Дохиар» и лично знал его игумена старца Григория.

«Я уже, наверное, пятый раз смотрю этот фильм и каждый раз для меня это полноценная поездка на Святую гору и встреча со старцем Григорием. И чувства от начала и до конца ленты почти такие же, как и при посещении Афона. При завершении фильма возникает такая же скорбь, растворенная радостью. Скорбь, что прощаешься с этим святым местом, а радостью от того, что знаешь о тепле этих людей», — поделился владыка.

Премьера фильма, съемки которого заняли почти четыре года, состоялась 3 сентября 2020 года в столичном кинотеатре «Жовтень». Ленту представили ее творцы — продюсер и автор идеи протодиакон Александр Плиска, а также режиссер Александр Запорощенко.

Впервые картина была представлена широкой аудитории в рамках XVII Международного фестиваля православного кино «Покров» в октябре 2019 года, на котором она получила Гран-при. Также она побывала на международном кинофестивале «PÖFF» (Эстония), кинофестивале «Окно в Европу» (Россия), демонстрировалась в Киевской, Санкт-Петербургской и Московской духовных академиях.

Показ проходит в кинотеатрах Киева, а также во Львове, Одессе, Днепре, Сумах, Харькове, Черновцах, Броварах, Полтаве, Виннице, Ровно и Ужгороде.