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Шведы нашли нанотела, которые блокируют коронавирус

Агата Кловская
07.09.20 15:15
538
Шведы нашли нанотела, которые блокируют коронавирус

Главное: Найдены нанотела, способные блокировать коронавирус. Об открытии сообщают ученые из Швеции.

Детали: Исследователи из Каролинского университета в Швеции заявили, что сумели найти нанотела, способные блокировать проникновение SARS-CoV-2 в клетки человеческого организма. Их работу цитирует издание Nature Communications.

В публикации сказано, что ученые «ввели альпаке шиповидный белок, с помощью которого коронавирус проникает в клетки организма».

Выяснилось, что через шестьдесят дней образцы ее крови показали сильный иммунный ответ.

В статье говорится, что исследователи «клонировали и изучили последовательности нанотел из B-лимфоцитов животного, которые задействуются в продуцировании антител».

Также информируется: «Эксперты нашли тип нанотел Ty1, которые прикрепляются к тем частям его шиповидного белка, которые связываются с рецептором ACE2, и с повышенной эффективностью предотвращают проникновение вируса в клетки организма».

Шведы отмечают: «Обнаруженные нанотела значительно меньше по размеру, чем обычные антитела, более просты и рентабельны в производстве, а также могут быть адаптированы человеком».

В тему: 5 сентября 2020 года мы писали, что Бэтмен заболел коронавирусом.

Тэги: ученые, здоровье, мир, коронавирус

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