Нападающий сборной Англии поругался с членом парламента из-за голодных детей

Главное: Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд поругался с членом парламента Кевином Холлинрейком. Причиной стал странная запись политика в социальной сети.

Детали: Необычный скандал разгорается в Великобритании. Тут нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд крупно поспорил с членом парламента Кевином Холлинрейком.

Политик написал у себя в «Твиттере» странный пост, заявив, что «кормить детей – это обязанность родителей».

На это спортсмен ответил ему: «Я бы посоветовал вам поговорить с семьями, прежде чем писать это. Я никогда в жизни не встречал ни одного родителя, который не хотел бы или не чувствовал ответственности за кормление своих детей».

Игрок «Манчестер Юнайтед» добавил: «Отложим в сторону, что это комментарий от депутата. Именно такие слова мешают людям говорить правду и просить о помощи. Нам нужно начать воодушевлять друг друга. У меня был бы такой же ответ любому, кто напишет об этом».

В тему: 26 августа 2020 года мы писали, что Кличко решил затянуть в политику еще одного легендарного спортсмена.