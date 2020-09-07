Спикер ВРУ рассказал о своем истинном отношении к легализации марихуаны, проституции и короткоствола

Главное: Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков выступил против легализации наркотиков, проституции и огнестрельного оружия. По его мнению, наши граждане не готовы к подобным решениям.

Детали: Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что украинское общество не готово к легализации короткоствольного оружия и проституции. В интервью «Украинским новостям» он также заявил, что не поддерживает декриминализации легких наркотиков.

«Не поддерживаю эту идею. Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медици.нских целях, то у нас очень часто под красив.ой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому н,е поддерживаю», — заявил политик, добавив, что украинцы «ментально, религиозно и исторически» не готовы и к легализации проституации.

«Я не уверен, что общество в полной мере к этому готово», — заключил он.

В тему: Об особенностях легализации проституции читайте здесь.