Что ждет сборную Украины в Лиге наций? Полный расклад

Главное: Сборная Украины продолжает борьбу в Лиге наций. Появился прогноз экспертов.

Детали: Сборная Украины по футболу продолжает свою борьбу в дивизионе А Лиги наций. Эксперты оценили ее шансы.

Так, специалисты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill не изменили свой прогноз по поводу нашей команды, оставив подопечных Андрея Шевченко третьими в раскладах: на победу украинцев в квартете ставят 12 к 1.

Фаворитами же считают Испанию (1,67 к 1). Немного хуже шансы у немцев, сыгравших вничью со швейцарцами (2,37 к 1). На победу в группе Швейцарии ставят 13 к 1.

Добавим, что после двух туров Украина занимает второе место в группе.

Впереди у нашей команды еще четыре поединка: 10 и 13 октября наша команда принимает Германию и Испанию на НСК «Олимпийский», а 14 и 17 ноября едет в гости к немцам и швейцарцам.

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