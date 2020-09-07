Митрополит Онуфрий рассказал о том, как человек должен использовать свои таланты

Главное: Митрополит Митрополит Онуфрий отметил, что Господь каждому дарует какой-то талант, с помощью которого человек должен служить Богу и ближнему.

Детали: Утратить верность Богу, которая обогащает человека и делает его счастливым, — это самая большая ошибка, которую может совершить человек.

Митрополит Онуфрий отметил, что Господь каждому дарует какой-то талант, с помощью которого человек должен служить Богу и ближнему, и при этом «Бог не хочет, чтобы врач лез в строители, а певец — в хлеборобы. Бог хочет, чтобы каждый человек использовал свои таланты, полученные от Бога, и через их реализацию духовно богател».

Он подчеркнул, что утратить верность Богу — это самая большая ошибка, которую только может совершить человек.

«Мир существует не из-за того, что о нем заботятся политики, поддерживают финансисты, банкиры, экономисты, художники и другие. Мир существует благодаря тем немногим людям, которые постом и молитвой служат Богу. Ради них Господь посылает и дожди, и светлое солнце, и ветры дуют, и земля растит то, что нужно для нашей жизни. Давайте хранить верность Богу, пребывать в посте и молитве, и все будет хорошо, и Божие благословение будет с нами, Бог будет беречь нас не только на путях нашей земной жизни, но и подарит нам вечную жизнь в Вечном Царстве», — подытожил Предстоятель Украинской Православной Церкви.