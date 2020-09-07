Шевченко попытался объяснить разгромное поражение сборной Украины от испанцев

Главное: Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал провал нашей команды в Мадриде. Там в рамках Лиги наций наша команда проиграла испанцам со счетом 0:4.

Детали: Сборная Украины проиграла матч испанцам в Лиге наций. Поединок в Мадриде завершился нашим фиаско со счетом 0:4.

Главный тренер украинской команды Андрей Шевченко после игры попытался объяснить СМИ, что произошло на футбольном поле.

В частности, он сказал: «Главная проблема была в том, что наша команда не восстановилась. Можно говорить, что вторая игра всегда дается на таком уровне очень тяжело. Мы играем с топовыми командами, после чего очень сложно восстанавливаться. Ребята отдали все силы, сделали все, что могли. Испания была намного лучше нас».

Также специалист считает: «Испания очень хорошо маневрировала, мяч очень быстро двигался. Как я сказал, нам все-таки не хватало физических сил сегодня».

Андрей Шевченко говорит: «Игроки отдали все, что могли на поле. К сожалению, уровень и интенсивность нашего чемпионата не дает играть два матча подряд. Испания – супер команда с игроками высокого уровня, как и Германия, и Швейцария. Было тяжело подойти физически к Испании после матча со Швейцарией».

Главный тренер добавил: «Нужно понимать, насколько силен был наш соперник. К сожалению, уровень двух команд был несопоставим».

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