В Бельгии полиция разогнала митинг против карантина из-за несоблюдения условий карантина

Главное: Бельгийская полиция разогнала протестующих против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса в Брюсселе. Поводом стало нарушение противоэпидемических правил в ходе протеста.

Детали: Около 350 человек вышли на улицы Брюсселя во второй половине дня в воскресенье, 6 сентября. Как сообщает «Европейская правда», демонстранты скандировали «Я дышу свободно» и несли плакаты «Живи своей жизнью, эпидемия закончилась» и «Убит маской».

При этом, по словам правоохранителей, «большая часть демонстрантов была без масок и не соблюдала правила социального дистанцирования». «Поэтому мы положили конец этой демонстрации и выявили тех, кто нарушил закон. Мы сделали несколько предупреждений. Мы уже несколько раз говорили, что правила должны соблюдаться, поэтому маска и дистанция необходимы. Ввиду явного отказа подчиняться требованиям митинг был прекращен» — сообщил представитель местной полиции, добавив, что правоохранители задержали одного из протестующих, который ранил в лицо полицейского.

В тему: Митинги и иные протестные акции с требованием ослабления или отмены карантина начали распространяться в мире еще в апреле текущего года. Они затронули, в частности, Украину, Литву, Францию, Германию, Великобританию, США, Бразилию и др. страны.