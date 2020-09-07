С сегодняшнего дня в Украине заработали новые карантинные зоны

Главное: В Украине за последние сутки зафиксированы 2174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В этой связи с сегодняшнего дня в Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. В частности, расширилась красная зона.

Детали: По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине диагностированы 2174 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умер 31 человек.

В целом количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 138 тыс. чел. 2877 чел. умерли, 62606 — выздоровели.

Больше всего новых случаев заражения обнаружено в Киеве (244) и во Львовской области — 186.

На этом фоне с сегодняшнего дня в Украине обновлены зоны карантина. Как сообщает Цензор.НЕТ, по состоянию на 7 сентября к «красной зоне» относятся:

— Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

— Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

— Дубно и Костопольский район Ровенской области;

— Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

— Великобурлукский район Харьковской области;

— Черновцы, Выжницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

— Бобровицкий район Черниговской области.

К «оранжевой зоне» относятся:

— Винницкий район Винницкой области;

— город Луцк и Луцкий район Волынской области;

— Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский и Попельнянском районы Житомирской области;

— Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

— Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

— Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;

— Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жовковский, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

— Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

— Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ровенской области;

— Сумы;

— Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

— Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;

— Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинский районы Хмельницкой области;

— Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

— Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.

К «желтой зоне» относятся:

— Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Хмельницкий районы Винницкой области;

— Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий, Луцкий, Терейской и Шацкий районы Волынской области;

— Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинський, Овручский, Пулинский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;

— Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченский, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;

— Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;

— Борислав, Моршин, Стрый, Бродовский, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;

— Николаев, Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;

— Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар, Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;

— Ровно, Вараш, Владимирецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;

— Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский и Сумской районы Сумской области;

— Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Краснокутский и Шевченковский районы Харьковской области;

— Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;

— Чернигов, Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнинский и Талалаевский районах Черниговской области;

— Киев.

Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.

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