Стало известно, чем так полезная езда на велосипеде

Главное: Езда на велосипеде полезна для сердца. Появились научные доводы этому.

Детали: Российский ученый Ольга Молчанова объяснила, чем полезна езда на велосипеде. Ее цитируют местные СМИ.

По словам медика, у велосипедистов, если сравнивать их с автомобилистами, на 16% ниже риск умереть от рака, и сразу на 24% - от проблем с сердцем.

Она цитирует исследование британских исследователей, которые наблюдали за ста тысячами людьми пятнацдать лет.

Специалист говорит: «Физическая нагрузка, которую дает нашему организму езда на велосипеде, напрягает мышцы ног, рук, спины и шеи. Улучшается кровоснабжение всего тела, улучшается подача кислорода к органам».

Эксперт информирует: «Когда во время поездки на велосипеде вы любуетесь красивыми природными пейзажами, то переживаете прилив позитивных эмоций. И это совсем не пустяк, а имеет большое значение для предотвращения онкологии».

Также врач отмечает: «На велосипеде нужно ездить каждый день не менее часа. Если такой возможности нет, то хотя бы раз в неделю по два-три часа».

При этом, по ее словам, есть и противопоказания: велосипедами лучше не пользоваться люди, у которых имеются заболевания опорно-двигательного аппарата, проблемы со зрением, слухом и координацией.

В тему: 25 августа 2020 года мы писали, что стало известно о небывалой пользе меда.