Как оказалось, в космосе у человека «деформируется» мозг

Главное: Пребывание в космосе изменяет мозг человека. Свои выводы представили ученые.

Детали: Международная группа ученых из Австралии, Бельгии, Германии и РФ выяснила, что пребывание в космосе влияет на структуру головного мозга человека. Экспертов цитирует издание Science Advances.

В опытах приняли участие одиннадцать российских космонавтов: они в среднем провели на борту МКС 171 день кряду.

Сообщается, что им три раза сделали диффузионную МРТ мозга: один раз до полета в космос и дважды после возвращения.

Исследователи узнали следующее: «В результате нахождения в невесомости в течение определенного времени распределение белого и серого вещества изменяется, а также увеличиваются желудочки головного мозга, в которых становится больше спинномозговой жидкости».

Они также поясняют: «Так нервная система человека адаптируются к невесомости и усиливает нагрузку на те области мозга, которые отвечают в том числе за контроль движений. Показатели приходят в норму после семи месяцев пребывания космонавта на Земле».

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