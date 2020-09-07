Врач рассказала о тревожных симптомах рака

Главное: Стали известны симптомы рака прямой кишки. О них сообщает онколог.

Детали: Российский онколог Елена Смирнова рассказала о симптомах онкологии прямой кишки. Она поделилась информацией у себя в социальной сети.

Специалист говорит, что «ощутимые признаки появляются уже на запущенной стадии заболевания, и поэтому требуют срочной диагностики».

Она отметила следующие симптомы: повторяющиеся болевые приступы в животе, вздутие живота, изменения характера стула и наличие крови или слизи при походе в туалет в сочетании с повышенной утомляемостью и снижением массы тела.

Эксперт подчеркнула: «Симптомы могут быть и при других заболеваниях, поэтому нужно быть особенно осторожным и сразу выяснять их причину».

Также медик сообщила: «Риск возникновения рака прямой кишки увеличивается с возрастом и рекомендовала посетить проктолога к 45 годам вне зависимости от наличия признаков заболевания».

В тему: 14 августа 2020 года мы писали, что российский врач рассказал о странном «симптоме» рака.