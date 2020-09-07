Невролог объяснил, почему люди хорошо помнят все плохое

Главное: Человеческий мозг записывает плохие воспоминания. Ученый объяснил, почему так происходит.

Детали: Российский ученый-невролог Рустем Гайфутдинов объяснил, почему люди так хорошо помнят все плохое. Его цитируют местные СМИ.

Специалист пояснил: «Негативные воспоминания, также как и позитивные, остаются с человеком на протяжении всей его жизни, но доступ к ним ограничен защитными механизмами работы мозга».

Он добавил: «Из-за этого создается впечатление, что в памяти остаются только светлые моменты. Если бы отрицательный флешбэк был постоянно доступен человеку, то это представляло бы угрозу его жизни».

Эксперт заявил: «У нашего сознания есть механизмы, которые сохраняют нас от негатива. Если мы будем постоянно в негативе и переживаниях, то это никак не продлит жизнь и не сделает нас успешным».

Ученый объясняет: «В моменты негативных переживаний человек уязвим во всех отношениях. Мозг предусмотрел защитные механизмы, чтобы не фиксироваться на негативе, а переключаться на позитивное, на оптимистическое, чтобы дальше жить».

Невролог информирует: «Это свойство сознания, его способность выживать. Это приспособительный механизм. В памяти у человека все хранится. Есть специальные практики, которые используют в судебной медицине, когда человека можно заставить припомнить все. Человек может вспомнить детали, подробности, ощущения зрительные и слуховые, а также все телесные ощущения. Это все четко фиксируется в голове».

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