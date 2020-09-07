Пить по две-три чашки в день: диетолог заявил, что зеленый чай продлевает молодость

Главное: Диетолог поведал о продуктах, которые продлевают молодость. Среди них – зеленый чай.

Детали: Составлен список продуктов, которые продлевают молодость человека. Об этом заявил российский ученый-диетолог Михаил Гинзбург, которого цитируют местные СМИ.

По его словам, в первую очередь, речь идет о зеленом чае. Его специалист советует пить по две-три чашки в день.

Эксперт уверяет: «В нем много катехинов, они запускают процесс аутофагии. Все, что стимулирует этот процесс, замедляет старение и омолаживает организм».

Также диетолог советует употреблять оливковое масло, семена льна и рыбу, которые богаты ненасыщенными жирными кислотами – те оказывают противовоспалительное действие и защищают сосуды от атеросклероза.

Кроме этого следует есть горький шоколад, так как он, в отличие от сахара, не повышает уровень глюкозы в крови.

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