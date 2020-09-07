Эксперты считают, что Байден разобьет Трампа на ближайших дебатах

Главное: США готовятся к первым дебатам кандидатов в президенты. Назван их фаворит.

Детали: В США готовятся провести первые дебаты кандидатов в президенты. Они должны состояться 29 сентября (за океаном будет 30 число) в Кливленде (штат Огайо).

Эксперты авторитетной британской букмекерской конторы William Hill достаточно неожиданно считают их фаворитом демократа Джо Байдена, на которого ставят 1,61 к 1.

Шансы действующего главы государства оцениваются намного скромнее – всего 2,2 к 1.

При этом на победу одного из кандидатов на грядущих выборах ставят одинаково – 1,91 к 1.

Кроме этого специалисты весьма низко оценивают возможность срыва выборов – всего как 8 к 1.

Добавим, что вторые дебаты кандидатов должны пройти 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи намечены на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Сами выборы состоятся 3 ноября.

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