Ирина Верещук: Киевляне должны решить, хотят ли они еще пять лет невыполненных обещаний

Пусть киевляне решают, нужны ли им еще пять лет невыполненных обещаний. Как сообщает FromUA, об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявила Ирина Верещук, народный депутат и кандидат на должность городского головы от правящей партии «Слуга народа».

«Главное, чтобы господин Кличко, который надеется в очередной раз победить на выборах и еще пять лет ничего не делать — ни с Бортнической станцией аэрации, ни построить мусороперерабатывающий завод, или реализовать другие обещания, которые он так и не выполнил — пусть киевляне решают, нужны ли им еще пять лет невыполненных обещаний », - отметила Верещук.

Также Верещук рассказала, каким образом планирует победить на выборах. «Я собираюсь работать и честно разговаривать с избирателями. Идти к киевлянам, объяснять свою позицию, предлагать изменения, новую команду, принципиально новое мышление и видение и, конечно, себя в качестве лидера общины », - заключила политик.