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Основные риски при покупке недвижимости в Украине: советы эксперта

Александр Панько
05.09.20 09:10
989
Основные риски при покупке недвижимости в Украине: советы эксперта

Главное: Юристы определили и назвали основные риски для покупателя, который решил инвестировать в недвижимость на первичном рынке.

Детали: Основная часть рисковых объектов строится в двух крупных городах Украины — Одессе и Киеве, в том числе в Киевской области. Самая лучшая ситуация на данный момент в Днепре. Возможно, это из-за того, что там всего два застройщика, которые строят и вводят дома в эксплуатацию. Самые рискованные моменты инвестирования — это внесение денежных средств и подписание договора инвестирования именно на стадии котлована.

Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «MK Partners» Василий Майоров рассказал «Фразе», на что необходимо обратить внимание инвестору перед тем, как начать вкладывать денежные средства в первичный рынок.

«Первое, на что стоит обратить внимание, это схема финансирования: по закону, единственный способ финансирования недвижимости — через Фонд финансирования строительства или Институт совместного инвестирования (ст. 4 ЗУ „Про инвестиционную деятельность“. Но застройщики начали использовать более простые варианты, как предварительный договор купли-продажи, инвестиционный договор, куплю-продажу дериватива, договор о совместной деятельности, договор покупки имущественных прав — это не является незаконным, но существенно сужает права и интересы инвестора при обеспечении сохранности их денежных средств», — рассказал эксперт.

«Второй важный момент — это разрешительные документы на строительство именно на жилой дом (обязательно обратить внимание в документах на количество разрешенных этажей в новостройке). Также обратите внимание на земельный участок: часто застройщики пренебрегают целевым назначением участка, а строят жилые дома на землях, где разрешено строительство офисных помещений или на землях промышленности. В таких домах прописаться невозможно, а коммунальный тариф будет втрое выше обычного. Например, электричество будет проведено по временной схеме, а тариф будет как для юридических лиц», — добавил он.

«Главный риск при покупке квартиры на первичном рынке — это проблема с вводом в эксплуатацию. В таком случае, право собственности получить невозможно, тариф на коммунальные услуги будет завышен. Также важно проверить судебные тяжбы: застройщик может иметь уголовное дело или административный спор и участников строительства: стоит проанализировать, кто строит, адрес их регистрации, а также наличие успешно построенных домов и т.д.», — подчеркнул Майоров.

В тему: В апреле нынешнего года сообщалось, что в Киеве обвалились цены на съем квартир. Посуточная аренда умерла.

Тэги: общество, недвижимость, экономика, деньги, риск, новости Украины

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