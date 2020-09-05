На Ровенщине произошло массовое отравление школьников

Главное: В одной из школ в Ровенской области отравились 68 учеников. Предварительно — всему виной еда в школьной столовой.

Детали: В Ясногорской общеобразовательной школе в Ровенской области отравились 68 учеников из разных классов. По предварительным данным, дети могли отравиться едой в школьной столовой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Как отметили в ведомстве, в четверг, 3 сентября, от директора школы поступило сообщение об отсутствии 68 детей на занятиях.

«Полицейские установили, что на уроки третьего сентября не появилось 68 учеников из разных классов, а одиннадцать из них обратилось в медучреждения. Все дети жаловались на тошноту и рвоту. После оказания помощи детей отпустили. По предварительной информации отравления могли вызвать еда в столовой или вода, поставляемой централизованно в учебное заведение», — говорится в сообщении.

По данному факту следователи Сарненского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Также работники Госпродпотребслужбы отобрали соответствующие образцы на предмет выявления инфекции. По результатам проведенных лабораторных исследований будет установлена причина возникновения инфекции.

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