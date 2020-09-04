В ВОЗ рассказали, когда начнется вакцинация людей от коронавируса

Главное: В ВОЗ ожидают, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше, чем в середине следующего года. На продвинутой стадии испытаний сейчас находятся 9 вакцин.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения ждут начала массовой вакцинации от коронавируса в мировом масштабе не раньше чем с середины следующего года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

«На самом деле мы не ожидаем, что увидим массовую вакцинацию до середины следующего года», — заявила журналистам пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

Она отметила, что около девяти вакцин-кандидатов сейчас находятся на продвинутой стадии испытаний. Она указала на то, что чрезвычайно важно в сложившейся ситуации провести тщательную проверку эффективности и безопасности вакцин.

«Третья фаза испытаний должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько действенно защищает эта вакцина, и также понять, насколько она безопасна», — сказала Харрис.

В тему: Американцы протестировали вакцину от коронавируса. Она дала положительные результаты.

Медики из Южной Кореи разработали вакцину от коронавируса, которая может использоваться как спрей. Грызуны, привитые этой вакциной в виде спрея, прошли тест на ура.