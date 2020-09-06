Ученые разгадали тайну исчезновения цивилизации на острове Пасхи

Главное: Ученые пришли к выводу, что древняя цивилизации на острове Пасхи исчезла в результате долгосрочных изменений климата и сдвигов в природных экосистемах.

Детали: Международная группа ученых опровергла две традиционные версии исчезновения коренных жителей острова Пасхи, по одной из которых население острова пережило коллапс из-за чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, а по другой — причиной стало пришествие европейцев.

Как сообщает Lenta.ru, по новым данным, на момент исчезновения популяция Рапа-Нуи пережила три социальных кризиса. Первый датируется 1450-1550 гг, во время Малого ледникового периода. Второй, менее очевидный, произошел после прибытия на остров первых европейцев в 1772 году. Наконец, в XIX веке возник третий кризис из-за распространения эпидемических болезней и работорговли.

Однако, как утверждают исследователи, рапануйцы не находились в равновесии с природой, как считалось ранее. Главной причиной демографического спада оказались долгосрочные последствия изменения климата, из-за которых на острове резко сократились сельскохозяйственные возможности на фоне роста населения.

Таким образом, по результатам новой работы, на судьбу жителей повлияло взаимодействие трех факторов: долгосрочные климатические изменения, увеличение численности рапануйцев и сдвиги в экосистемах.

В тему: В начале 2019 года ученые Бингемтонского университета выяснили, что древние жители острова Пасхи строили знаменитые статуи моаи вблизи источников пресной воды. соответствующий вывод исследователи сделали, проанализировав расположение мегалитических платформ аху, на которых расположены статуи, и сопоставив их с картой ресурсов острова.