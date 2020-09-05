Появилось «кровожадное» видео с президентом Туркмении

Главное: Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов показал мастерство своей стрельбы. Появилось смешное видео, которое обсуждают социальные сети.

Детали: Новое видео с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым обсуждают в социальных сетях. 63-летний политик показал, как стреляет из оружия.

Он провел выездное заседание Совета безопасности страны, на котором устроил тренировку стрельбы для руководителей военных и правоохранительных органов.

Эпичное видео:

В тему: 2 ноября 2018 года мы писали, что туркменский лидер под бурные аплодисменты покрасовался с золотой штангой.