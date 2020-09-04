В Киеве лабораторный центр Минздрава прекращает обследование частных лиц на коронавирус

Главное: Киевский городской лабораторный центр Минздрава больше не будет проводить обследование частных лиц на предмет коронавируса. Глава МОЗ Максим Степанов обещает разобраться.

Детали: Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения прекращает обследование на коронавирус частных лиц. Об этом говорится на странице в Facebook лабораторного центра.

Как отмечается, тестирования не будут проводиться с 7 сентября.

О причинах остановки приема частных лиц лабораторным центром Киева народные депутаты во время часа вопросов к правительству спросили у министра здравоохранения Максима Степанов. По его словам, лаборатория работает в обычном режиме.

«Я выясню эту информацию. Пока не видел этого сообщения», — сказал Степанов.

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