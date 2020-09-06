Ученые обнаружили на Луне земную ржавчину

Главное: Ученые Гавайского института геофизики и планетологии обнаружили на Луне таинственную ржавчину, которая обычно наблюдается на Земле.

Детали: Исследователи из США проанализировали данные гиперспектральной съемки отраженного от Луны света, полученные с помощью индийского зонда Chandrayaan-1 в рамках программы Moon Mineralogy Mapper. Как сообщает Lenta.ru, выяснилось, что гематит в больших количествах находится в северных широтах спутника на стороне, обращенной к Земле.

Ржавчина образуется при взаимодействии железа с кислородом, однако поверхность и внутренняя часть Луны лишены кислорода. Кроме того, водород в солнечном ветре способствует космическому выветриванию породы спутника. Образцы, полученные во время космических миссий «Аполлон», также не демонстрировали следов гематита, окисленной железной руды.

Исследователи считают, что ржавчина на Луне образовалась в результате окисления железа кислородом из верхних слоев атмосферы Земли, который выдувается тем же солнечным ветром. Когда Луна находится в хвосте магнитосферы Земли, кислород попадает на поверхность спутника; этот процесс длится уже несколько миллиардов лет.

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