В связи со сложной геополитической ситуацией: археологи обнаружили в Израиле ветхозаветную крепость

Главное: Израильские археологи откопали египетскую крепость, построенную в регионе задолго до нашей эры. По мнению ученых, крепость Галон была попыткой ханаанеев и египтян справиться со сложной геополитической ситуацией.

Детали: Археологи в Израиле нашли затерянную крепость возрастом 3200 лет, которую построили египтяне и ханаанеи для борьбы с филистимлянами. Как сообщает Lenta.ru, военное сооружение, получившее название Крепость Галон, датируется серединой XII века до нашей эры, во времена, когда, согласно Ветхому Завету, жил библейский герой Самсон.

Руины крепости размером 18 на 18 метров были обнаружены неподалеку от кибуца Галон в 70 километрах от Иерусалима. Она имела четыре сторожевых башни и порог весом 3,3 тонны, вырезанный из массивной скалы. Археологи также нашли керамические артефакты в комнатах, расположенных на каждой стороне форта.

По историческим данным, регионом Ханаан правили египтяне, однако вскоре туда прибыли израильтяне и филистимляне, что побудило ханаанеев и египтян построить укрепления.

В те времена древние израильтяне обосновались в неукрепленных поселениях в Иудейских горах, которые проходят через территорию нынешней центральной части Израиля и Западного берега реки Иордан. По словам археологов, филистимляне захватили власть на западе, вдоль южного побережья Средиземного моря и на равнинах за его пределами, где они построили такие большие города, как Ашкелон, Ашдод и Гат.

Таким образом, как утверждается, крепость Галон была попыткой ханаанеев и египтян справиться со сложной геополитической ситуацией.

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