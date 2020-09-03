Главврачи заставляют своих подчиненных скрывать факты заражения коронавирусом

Главное: Медики пожаловались Зеленскому на то, что их заставляют скрывать свое инфицирование коронавирусом. Как утверждается, таким образом главврачи пытаются избежать административной ответственности.

Детали: Главные врачи ряда медицинских учреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать факты инфицирования коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц. Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, об этом Владимиру Зеленскому сообщили на традиционном селекторном совещании 3 сентября.

«Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больницы заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом», — заявил глава государства в этой связи.

При этом не уточняется, о каком наказании идет речь.

В тему: По данным министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 2430 человек, из них 137 медработников. Всего же за время пандемии в Украине заболели 11635 врачей.