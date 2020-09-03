На Житомирщине найден клад времен Киевской Руси

Главное: В Житомирской области найден клад, которому более тысячи лет. Он будет храниться в Житомирском областном краеведческом музее.

Детали: Впервые за 200 лет археологических исследований в Житомирской области найден клад времен Киевской Руси. Об этом шла речь сегодня, 3 сентября, во время пресс-конференции в Житомирском областном краеведческом музее, сообщает «Голос».

«Мы гордимся тем, что этот клад, которому более тысячи лет, будет храниться в Житомирском областном краеведческом музее. Каждый сможет посетить Житомирскую область и увидеть „Городницкое сокровище“ времен Киевской Руси», — отметил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

В тему: В октябре 2018 года в Житомирской области супруги-пенсионеры на собственном огороде нашли самый настоящий клад — 90 чешских серебряных монет XIV-XV века. Эти монеты — пражские деньги — ходили в Европе, в том числе и Украине, несколько веков подряд.

В апреле 2017 года ученики черниговской средней школы № 24 случайно обнаружили древний клад со старинными польскими монетами.