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Начал работу оргкомитет международного гражданского форума «Люди мира»

Александра Кудрявцева
01.09.20 20:30
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Начал работу оргкомитет международного гражданского форума «Люди мира»
Главное: Решение провести международный гражданский форум «Люди мира» было принято 17 августа на заседании Священного Синода УПЦ, как продолжение миротворческих инициатив Церкви.
 
Детали: Инициатива Украинской Православной Церкви - включение в переговорный процесс на Востоке Украины гражданского общества, для возможности услышать мнения и сформулировать пожелания мирных жителей.
 
Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сегодня на заседании оргкомитета международного форума «Люди мира» в Киево-Печерской лавре.
 
«Инициатива Церкви в том, чтобы включить в переговорный процесс гражданское общество. К сожалению, люди привыкли к войне. Привыкнуть к войне очень тяжело. Последствия этой привычки бывают намного сложнее, чем от какой-то вспышки. Люди уже привыкли в этой агрессии жить. Пока есть очаг на Донбассе, говорить о сферах развития нашего государства, не приходится. Наша задача сказать очень четко и понятно, что хочет гражданское общество. Это будет одной из ступеней в процессе достижения мира в Украине», — отметил управляющий делами УПЦ.
 
Напомним, что решение провести международный гражданский форум «Люди мира» было принято 17 августа на заседании Священного Синода УПЦ, как продолжение миротворческих инициатив Церкви.
 
Провести форум планируется 21 сентября в Свято-Успенской Святогорской Лавре.
 
«Это Лавра, которая по-особому чувствовала и чувствует до сих пор войну на востоке нашей страны. Потому что с самого начала именно в Лавру люди бежали для того, чтобы получить кров, дом, хлеб. Был момент, когда там проживало несколько тысяч человек. Там рождались дети. И до сих пор на попечении Лавры остается более тысячи человек», — отметил митрополит Антоний.
 
Также о целях форума рассказал руководитель Международной общественной организации «День Крещения Руси», рок-музыкант и продюсер Олег Карамазов.
 
«Мы хотим, чтобы люди высказывались сами. Возможно, мы услышим не совсем приятное для нас здесь в Киеве, но мы хотим услышать людей Донбасса. Мы хотим узнать все точки зрения, мы хотим узнать все мнения», — сказал Олег Карамазов.
 
В свою очередь, заслуженный врач Украины, иерей УПЦ Ростислав Валихновский отметил, что именно Церковь, используя свой многовековой опыт, может стать посредником в деле примирения и объединения страны.
 
«Очень много есть примеров в истории Церкви и государств, как в разные исторические периоды достигался мир. Церковь знает, как выходить из сложных ситуаций. Церковь, по моему мнению, решит эту большую глобальную проблему окончания войны», — отметил Ростислав Валихновский.
 
Заслуженный журналист Украины Константин Стогний подчеркнул, что война — это преступление, поэтому ей нужно положить конец.
 
«Я привык к тому, что любое преступление должно пресекаться. Война — это преступление. Поэтому обществу в целом, и каждому из нас лично, нужно положить ему конец. Для этого нужно использовать любые законные средства. Этот форум является одним из средств, которым можно положить конец этому преступлению. Сидеть и не делать ничего, мы не имеем сейчас права», — сказал Константин Стогний.
 
«Проблема не в том, что нет людей, которые бы хотели завершить конфликт. Нет политической воли. Каким образом достичь, чтобы политики в этой стране решились на то, что они действительно хотят мира на этой территории, это же все-таки Украина, а не какая-то другая часть земли», — отметила уроженка Киева, ныне инвестиционный банкир из Великобритании Ирина Мартин.
 
Также к работе форума привлечены жители Востока Украины, которые не понаслышке знают, что такое война.
 
Педагог из Покровска Ирина Золенко рассказала о прифронтовой жизни.
 
«Если говорить о том, что нам нужно, то нам нужна поддержка. Я нахожусь рядом с линией разграничения, и когда стреляли в Донецке, и ты слышишь, как над тобой где-то что-то летит, и ты не понимаешь, куда это летит, начиналась паника даже у нас», — педагог из Покровска Ирина Золенко.
 
«Однозначно мы за мир. Мы воспитываем детей-переселенцев. Мы видим их состояние. Хочется, чтобы дети росли в мире и не видели войны», — отметила педагог из Покровска Полина Литвиненко.
 
В оргкомитет форума «Люди мира» также вошли известные украинцы, которые поддерживают миротворческие инициативы УПЦ. Среди них заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров; абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик; заслуженный врач Украины, профессор Александр Усенко; профессор Василий Лазоришинец; правозащитник Игорь Артеменко; заслуженный экономист Украины Татьяна Сысоева; член правления МОО «День Крещения Руси», предприниматель Алексей Омельяненко; культуролог Юрий Молчанов; телеакадемик Влад Ряшин и другие.
 
Форум «Люди мира» займется разработкой программы действий по прекращению конфликта и восстановлению мирной жизни на Востоке Украины.
 
Форум предусматривает мультимедийный формат, который объединит участников из разных стран.
 
Ежегодно 21 сентября отмечается международный День мира, который был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций для «распространения и укоренения идеалов мира как в отношениях внутри всех государств и народов, так и в отношениях между ними», а так же как день отказа от насилия и прекращения огня во всём мире.
 
В тему: В Святогорской лавре при поддержке УПЦ состоится Международный форум «Люди мира».

Тэги: православие, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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