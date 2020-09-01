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Кризис и рост безработицы наметился в Николаевской области

Автор: «Фраза»
01.09.20 17:21
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Кризис и рост безработицы наметился в Николаевской области

Из-за наступившей пандемии большая часть организаций закрылась в Николаеве и области и вот уже месяц как не работают. И соответственно показатели безработицы стремительно растут вверх. Постараемся выяснить, кто больше всего пострадал из-за введенного правительством режима самоизоляции, а также кто выиграл от такой ситуации в стране. Как предприятия научились обходить пункты о сохранении заработной платы и рабочих мест.

Безработица стремительно растет

В Николаевской области уже более тысячи человек перевели на неполную занятость. Многих отправили в отпуск без сохранения заработной платы. Официальная статистика не отражает точной информации рынка труда, многие работодатели скрывают реальные данные. В Интернете, можно найти статьи и жалобы работников. Тоже касается и тех, кого во время пандемии сократили. Не все из них встали на учет на биржу труда.

Согласно данным минтруда ситуация на рынке труда в Николаевской области достаточно стабильная.

Сейчас востребованы вакансии в сфере обслуживания: водители, разнорабочие, охранники, продавцы, и временные рабочие на популярные курорты области.

Популярный в Николаеве портал по поиску работы — https://obyava.ua/ru/rabota/nikolaev информирует, что по состоянию на середину апреля число безработных в области было примерно 2480 человек, власти отмечают, что в прошлом году безработных было больше. Но официально уровень безработицы остался на том же уровне.

Текущая ситуация показывает, что темпы безработицы набирают обороты, а свободных вакансий не прибавляется, наоборот фирмы не размещают новые объявления. С наступление пика летнего сезона, хоть как-то начали спасать ситуацию курортные города.

Согласно предоставленным данным, пособие по безработице получают более 3000 жителей Николаевской области. В основном им выплачивают минимальные суммы. Тем, кто был официально трудоустроен, выплаты варьируются от 650 до 8500 гривен. Лица, которые не были трудоустроены, будут получать минимальные суммы, на которые нереально прожить.

Правительство разрабатывает меры поддержки предпринимательства, выделяет из бюджета деньги на выплату фирмам, и стимулирует последних не увольнять персонал. Средства будут направлены тем работодателям, кто сообщит о переходе на удаленку или о возникшей задолженности по заработной плате.

Кто проиграет, а кто выиграет в период пандемии

По данным правительства наиболее пострадали от COVID-19 такие сферы, как туризм, гостиничный бизнес, кинотеатры, сфера услуги и спорт, культура, дополнительное образование, общественное питание и т.д.

В Николаевской области больше всего произошло сокращений и закрытий в гостиничном бизнесе, туризме, сфере обслуживания и развлечения. Многие фирмы стараются сохранить персонал, потому что понимают, что ситуация временная. Но если пандемия затянется, предприятия не смогут выплачивать заработную плату и сотрудников придется сократить.

Важно то, что на рынке труда с каждым днем сокращается количество вакансий. В основном это коснулось фитнес клубов Николаева и курортной зоны, услуг в сфере красоты и образования, администрирования и т.д.

Все больше распространения приобретает работа на удаленке. С каждым здесь все больше откликов. Организации предполагают, что с отступлением вируса, все вернется на свои места и появятся новые рабочие места в Николаеве и области и с поиском персонала не возникнет трудности, ведь люди будут нуждаться в работе.

Во время пандемии фармакология оказалась очень востребованной, люди скупали лекарства, потому что многие предпочитают не экономить на здоровье. Также спрос был в сфере доставки и логистики, большой спрос был на курьеров. Не перестали тратить деньги и на развлечения.

Можно ли отстоять свои права?

Сейчас очень много нарушают права граждан. Хоть президент и объявил выходные дни, но с сохранением заработной платы, но многие работодатели не смогли выплатить сотрудникам заработную плату.

О нарушении своих прав уже сообщило порядка 400 работников. Основным нарушением со стороны работодателей было принуждение работать в нерабочие дни. Многие также жаловались на невыплату зарплаты и сокращения.

Так как сейчас многие на самоизоляции, поэтому с проверками редко приезжают.

Нет ни выхода, ни перспектив

Персонал и работодатели в это сложное время остались наедине со своими проблемами. До официальных данных многое не доходит, в основном принято писать жалобы в Интернете. Здесь можно найти много историй и сложных ситуаций. В основном, многих перевели на удаленку и сократили рабочие часы.

Сложней всего лицам, не имеющим подушки безопасности. Также многие считают, что главные сложности еще впереди.

Тэги: безработица, Николаевская область, Николаев

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