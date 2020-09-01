В Украине повысились зарплаты и пенсии

Главное: В Украине с сегодняшнего дня повысились минимальная зарплата и минимальная пенсия. Это лишь первый этап процесса, который должен закончиться в 2021 году.

Детали: С 1 сентября в Украине минимальная заработная плата выросла до 5000 грн в месяц. Как сообщает Цензор.НЕТ, это лишь первый этап повышения минималки, которое должно продолжиться в следующем году. Вместе с тем, повышение минимальной зарплаты является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Таким образом, сегодня на 110 грн увеличилась также минимальная пенсия. Отныне для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, она составляет 2 тыс. грн.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

В тему: После того, как с 1 января 2019 года в Украине повысилась минимальная заработная плата, выяснилось, что не всех радует такое нововведение.