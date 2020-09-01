Главные новости за 1 сентября 2020 года

— Сегодня начальные, средние, специальные средние и высшие учебные заведения отмечают День знаний. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, дети могут учиться как по обычной системе, так и дистанционно — по желанию родителей.

— Более 428 тыс. украинских детей сегодня пошли в 1 класс. В целом «грызть гранит науки» в этом году будут около 4,2 млн учеников.

— В середине осени украинских школьников могут отправить на небольшие вынужденные каникулы. Связано это с местными выборами и коронавирусом.

— Более недели назад злоумышленники похитили столичного бизнесмена и требовали за него более 2 млн долларов. Сейчас заложник освобожден.

— В Житомирской области недалеко от Коростеня неизвестные взорвали железнодорожные пути под поездом с нефтепродуктами.

— Гривна начала сильно дешеветь. Доллар и евро выросли в цене.

— В столице Беларуси Минске студенты местных университетов вышли на акцию протеста. Сотрудники ОМОНа начали массовые задержания.