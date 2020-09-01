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Митрополит Онуфрий дал совет будущим священникам: «Свое служение начинайте с молитвы, а не наведение порядков»

Александра Кудрявцева
01.09.20 15:30
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Митрополит Онуфрий дал совет будущим священникам: «Свое служение начинайте с молитвы, а не наведение порядков»
Главное: Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил всех студентов — и выпускников, и тех, кто только начинает свое обучение в духовных школах, и пожелал Божьего благословения во всем.
 
Детали: Вступая в свое приходское служение, дело начинайте с молитвы и заканчивайте с молитвой, и все образуется.
 
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем напутственном слове выпускникам Киевских духовных школ 1 сентября 2020 года.
 
Архипастырь предостерег будущих священников от желания на первом прихода все изменить по своему усмотрению.
 
«Не надо начинать с того, чтобы наводить тот порядок, какой вам думается иметь», — сказал он.
 
Главное, по слову Предстоятеля, для пастыря — это молитва, смирение и любовь.
 
"Для тех, кто уже имеет священный сан и будет служить на приходах, хочу сказать: вступая в свое приходское служение, начинайте (любое дело — ред.) с молитвы и заканчивайте молитвой, и все образуется. Даже если где-то что-то не так, что то вам не нравится, молитва все урегулирует, все усмирит и все станет на свои места. Основная нить, которая должна объединять вас с вашими прихожанами, — это пастырская любовь и смирение«,- отметил Блаженнейший владыка
 
Его Блаженство пояснил, что «если паства увидит в вас смиренных, любящих и прощающих пастырей, то она вас полюбит, и будет все хорошо».
 
«На первых порах будут сложности, трудности, но они должны быть, их нельзя обойти, никто не может — это такой написан путь священнического служения. Сначала трудности, испытания. И если пройти достойно это все, тогда приходит благоденствие. Сначала Голгофа, потом Рай», — сказал Митрополит Онуфрий,
 
Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил всех студентов — и выпускников, и тех, кто только начинает свое обучение в духовных школах, и пожелал Божьего благословения во всем.
 
А выпускникам напомнил, что они вступают «в другую духовную школу, которая закончиться только тогда, когда человек завершит свое земное бытие».
 
«Это большая духовная школа от священника, когда он идет служить на приход, требует особого терпения, уважения к людям и любви — любви к Богу и к ближнему», — подчеркнул Предстоятель УПЦ.
 
В тему: Управделами УПЦ поздравил учителей и учащихся с Днем знаний.
 

Тэги: День знаний, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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