Осенью украинских школьников отправят на вынужденные каникулы

Главное: В середине осени украинских школьников могут отправить на небольшие вынужденные каникулы. Связано это с местными выборами и коронавирусом.

Детали: Правительство разрабатывает механизм для безопасного проведения местных выборов 25 октября 2020 года. Большинство избиркомов размещены в школах, поэтому учеников могут отправить на небольшие каникулы. Об этом в ходе общения с журналистами 1 сентября заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в YouTube.

По его словам, на местных выборах избирательные комиссии, в основном, будут размещены в школах, поэтому сейчас Минздрав вместе с Центральной избирательной комиссией разрабатывают механизм для безопасного проведения выборов в условиях пандемии.

«Мы уже сейчас понимаем, что необходимо делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будут заседания комиссий и подсчет голосов, дети не учились», — сказал Максим Степанов.

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября текущего года.

В тему: Более 428 тыс. украинских детей сегодня пошли в 1 класс. В целом «грызть гранит науки» в этом году будут около 4,2 млн учеников.

Ранее директора украинских школ и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказали, как собираются учить детей в условиях пандемии.

В ряде городов Украины учебный год 1 сентября не начался. В частности, из-за коронавирусной болезни COVID-19 на две недели продлены летние каникулы в Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.