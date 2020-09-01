Управделами УПЦ поздравил учителей и учащихся с Днем знаний

Главное: Каждому из нас Господь даровал определенные таланты. Сказал в своем поздравлении митрополит Антоний.

Детали: В День знаний, хочется пожелать учителям стать твердой опорой и четким ориентиром для своих подопечных в деле личностного и нравственного развития.

«Каждому из нас Господь даровал определенные таланты. Они необходимы нам для того, чтобы максимально плодотворно и хорошо послужить Богу на том месте, которое Он нам уготовал в этой жизни. Ведь все мы, имея творческое начало, участвуем в процессе созидания данного мира. И это как предоставляет нам большие возможности, так и накладывает огромную ответственность, поскольку каждый из нас фактически становится соработником Богу», — отметил Управделами УПЦ

В День знаний Владыка пожелал учителям «стать твердой опорой и четким ориентиром для своих подопечных в деле личностного и нравственного развития».

«Что же касается учащихся, то пусть у них получится в процессе обучения открыть и заставить расцвести дарованные Богом таланты. С тем, чтобы со временем они обязательно послужили на благо нашего народа и государства», — заключил митрополит Антоний.