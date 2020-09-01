Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Петрашко не отменяет квоты на серную кислоту в интересах друга Фирташа, – СМИ

Автор: «Фраза»
01.09.20 14:40
214
Петрашко не отменяет квоты на серную кислоту в интересах друга Фирташа, – СМИ

«Министр экономики Игорь Петрашко отказывается отменить квоты на импорт серной кислоты в интересах Дмитрия Фирташа, который дружит с его патроном по „Укрлендфарминг“ Олегом Бахматюком», — сообщает Znaj.ua.

«По информации издания, на коррупционной схеме по продаже дефицитной на украинском рынке серной кислоты зарабатывают компании, близкие к олигарху Дмитрию Фирташу. В настоящее время ресурс продается производителями исключительно через посредников.

И операторы рынка, и правоохранительные органы знают, что производители серной кислоты не торгуют своей продукцией. У них есть эксклюзивные „прокладки“ — посреднические фирмы, которые сидят в спальных районах Киева, Днепра и Харькова, в обычных квартирах жилых многоэтажек и ворочают десятками миллионов гривен. По некоторым из них возбуждены уголовные дела», — пишет издание.

И хотя цена на серную кислоту после введения квот на импорт в 2018-м значительно выросла, ее производители несут убытки. Так, чистый убыток Восточного ГОКа в 2019 году составил 680 млн. грн. (вместо 389 млн. грн. прибыли в 2017 году). На ГОКе «висит» уголовное дело по растрате. Аналогичная ситуация у ГП «Сумыхимпром» — в 2019 году убыток составил 11 млн грн. По нему возбуждено дело о банкротстве.

«Всем очевидно, что квоты на импорт серной кислоты, введенные в 2018 году для защиты украинских производителей, превратились в масштабную коррупционную схему, где зарабатывали компании-прокладки.

И среди зарабатывающих есть олигарх Дмитрий Фирташ. Так, издание напомнило, что бывший директор, а затем управляющий санацией „Сумыхимпром“ Игорь Лазакович раньше работал в „Крымском титане“ Фирташа. Сейчас у завода другой исполняющий директор, но из той же команды.

В свою очередь давним другом Фирташа является другой олигарх — Олег Бахматюк, занимающийся сейчас аграрным бизнесом, но начинавший с газового. И именно из компании „Укрлендфарминг“ Бахматюка пришел в правительство на пост министра экономики Игорь Петрашко. По мнению издания, министр отказывается отменять квоты на серную кислоту в интересах Фирташа.

Вот вам и разгадка странного, на первый взгляд, поведения Петрашко, который упорно не слышит доводов здравого смысла и не хочет решать проблему коррупционного схематоза с серной кислотой, вызванного доказавшими свою неэффективность квотами. При этом даже пристальное внимание к ситуации со стороны спецслужб, его не останавливает. Если что-то пойдет не так, он, наверняка, сможет уехать», — пишет Znaj.ua.

Как напоминает издание, ранее народный депутат Муса Магомедов обратился в НАБУ по поводу нарушений на госпредприятии «Восточный ГОК», которое продает свою продукцию — серную кислоту — исключительно через посредника, в результате чего государству был нанесен ущерб на 137 млн грн.

С 1 сентября 2018 г. Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка.

Тэги:

Комментарии

Статьи

31.08.20 09:16

Чем Украине ругань с Беларусью отзовется...

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
01.09.20 07:54

Богдан Михайличенко: яркий бельгийский дебютант

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Обратно за парты»: как украинские школы учатся работать в условиях карантина
01.09.20 13:59

«Обратно за парты»: как украинские школы учатся работать в условиях карантина

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Минске студенты вышли на протест. Сотрудники ОМОНа не церемонятся

В Минске студенты вышли на протест. Сотрудники ОМОНа не церемонятся
01.09.20 13:09
554
Последние новости
01.09.20 15:30

Митрополит Онуфрий дал совет будущим священникам: «Свое служение начинайте с молитвы, а не наведение порядков»
01.09.20 15:14

Эксперты дали прогноз на битву «Динамо» и АЗ в квалификации Лиги чемпионов
01.09.20 15:04

Под Киевом больше недели держали в плену бизнесмена и требовали за него огромный выкуп
01.09.20 15:00

Управделами УПЦ поздравил учителей и учащихся с Днем знаний
01.09.20 14:59

В Киеве на Печерске в шестой раз за год «заминировали» школу
01.09.20 14:56

Платежную систему GlobalMoney, возможно, снова используют в схеме для уклонения от уплаты налогов, - СМИ
01.09.20 14:40

Петрашко не отменяет квоты на серную кислоту в интересах друга Фирташа, – СМИ
Фото и Видео
Под Киевом больше недели держали в плену бизнесмена и требовали за него огромный выкуп
Под Киевом больше недели держали в плену бизнесмена и требовали за него огромный выкуп
Под Киевом больше недели держали в плену бизнесмена и требовали за него огромный выкуп
Под Киевом больше недели держали в плену бизнесмена и требовали за него огромный выкуп
В Киеве на Печерске в шестой раз за год «заминировали» школу
В Киеве на Печерске в шестой раз за год «заминировали» школу
В Минске студенты вышли на протест. Сотрудники ОМОНа не церемонятся
В Минске студенты вышли на протест. Сотрудники ОМОНа не церемонятся
В центре Киева в хлам пьяный водитель влетел в летнюю площадку кафе, где отдыхали люди
В центре Киева в хлам пьяный водитель влетел в летнюю площадку кафе, где отдыхали люди
В украинских школах рассказали, как собираются учить детей в условиях пандемии
В украинских школах рассказали, как собираются учить детей в условиях пандемии
Массовая драка произошла в центре Полтавы. Гасились даже девушки
Массовая драка произошла в центре Полтавы. Гасились даже девушки
На Житомирщине взорвали рельсы под поездом с нефтепродуктами
На Житомирщине взорвали рельсы под поездом с нефтепродуктами
Появилось видео, как изо рта женщины достали метровую змею (18+)
Появилось видео, как изо рта женщины достали метровую змею (18+)
Не пропустите в День знаний выставку картин «День знаний»
Не пропустите в День знаний выставку картин «День знаний»
Стало известно, сколько депутатов официально болеют коронавирусной болезнью
Стало известно, сколько депутатов официально болеют коронавирусной болезнью
fraza.com
Новости блогосферы
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.