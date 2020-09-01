Эксперты дали прогноз на битву «Динамо» и АЗ в квалификации Лиги чемпионов

Главное: Киевское «Динамо» считается небольшим фаворитом в матче с голландским АЗ. Появился прогноз на поединок.

Детали: Во вторник, 15 сентября, на НСК «Олимпийский» киевское «Динамо» проведет поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против голландской АЗ. Данная отборочная стадия турнира состоит из одной встречи.

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill считают динамовцев небольшими фаворитами матча: ставки на их победу в основное время принимаются как 2,1 к 1.

На ничью ставят 3,3 к 1, а на победу гостей – 3,2 к 1.

При этом самыми вероятными исходами первых 90 минут поединка называют ничью 1-1 (5,8 к 1) и победу киевлян 1-0 (7,5 к 1).

В тему: 1 сентября 2020 года мы писали, что эксперт опроверг странные слухи о матче «Динамо» против АЗ на нейтральном поле.