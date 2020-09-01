Исследователи предупредили, что таяние ледников приведет Землю к катастрофе

Главное: Ученые рассказали о грядущей катастрофе, которая ждет нашу планету. Она связана с таянием ледников.

Детали: Исследователи из университета Лидса в Великобритании и Датского метеорологического института заявили о катастрофе, которая ждет нашу планету. Как пишет издание EurekAlert!, она связана с таянием ледников.

По их словам, данный процесс ведет Землю «по самому негативному сценарию климатических изменений».

Ученые предупреждают: «Ледяные щиты Гренландии и Антарктики, скорость таяния которых быстро растет, подняли уровень мирового океана на 1,8 сантиметра, начиная с конца прошлого века».

Это, сказано в статье, «соответствует худшему сценарию потепления температуры на нашей планете».

Эксперты предупреждают: «Если таяние ледников продолжится в том же темпе, уровень океана поднимется еще на 17 сантиметров и усилит наводнения, которые затронут среду обитания 16 миллионов человек к концу века».

Они информируют: «Быстрое таяние ледников обгоняет климатические модели, которыми мы руководствуемся, и мы можем оказаться неподготовленными к рискам, связанным с повышением уровня моря».

Резюмируется, что «последние наблюдения показывают, что океаны сейчас поднимаются на четыре миллиметра каждый год».

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