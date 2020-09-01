В Бердянске насильник, угрожая ножом, надругался над женщиной

Главное: В Бердянске ранее судимый мужчина, угрожая ножом, изнасиловал женщину. Ему светит срок от трех до пяти лет.

Детали: В Бердянске мужчина изнасиловал женщину. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Как отметили в ведомстве, в бердянский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что примерно в 6:00 утра 31 августа неизвестный мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 34-летнюю женщину.

«Полицейским удалось установить личность злоумышленника, а буквально через час и его местонахождение. Им оказался ранее судимый житель Черниговского района Запорожской области 1991 года рождения. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — прокомментировал событие в.и.о. начальника Бердянского отдела полиции Александр Суслов.

По факту открыто уголовное производство по статье «изнасилование». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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