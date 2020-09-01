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Российский журналист заявил, что всем известные грибы «блокируют» онкологию

Агата Кловская
01.09.20 13:16
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Российский журналист заявил, что всем известные грибы «блокируют» онкологию

Главное: Российский журналист говорит, что грибы шиитаке снижают риск онкологии. Он привел свои доводы.

Детали: Российский журналист, главный редактор журнала «Школа грибоводства» Александр Хренов говорит, что всем известные грибы шиитаке могут снизить риск онкологии. Его цитируют местные СМИ.

Он сказал: «В Японии и Китае грибы шиитаке очень популярны. Там считается, что они обладают лечебными свойствами. Раньше их выращивали только при дворах императоров, а сейчас это гриб номер один по культивированию за счет рынков Японии и Китая».

Журналист добавил: «У них очень мощные иммуномодуляторы, из них делают противораковые препараты. Кроме этого, у них, как и у многих грибов, очень богатый спектр полезных свойств, но именно противораковый эффект у шиитаке отмечен самый сильный».

Кроме этого россиянин поведал: «Порядка десяти миллионов тонн выращивают только в Китае. В каждой китайской семье каждую неделю едят шиитаке. В Японии он тоже суперпопулярный, но там его используют для создания антираковых препаратов. Там уже не народная медицина, а фармакология».

В тему: 1 сентября 2020 года мы писали, что хирург озвучил самую главную причину онкологии.

Тэги: Китай, медицина, здоровье, мир, рак, онкология, грибы шиитаке

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