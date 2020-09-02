Стало известно о еще одном негативном последствии стресса для организма

Главное: Стресс является причиной проблем с пищеварением. Эксперты объяснили, почему это происходит.

Детали: Исследователи из Медицинского колледжа университета штата Пенсильвания в США заявили о связи стресса и проблем с пищеварением. Их цитирует издание The Journal of Physiology.

Ученые узнали, что причиной этому является окситоцин – так называемый «гормон любви».

Эксперты поясняют, что «стресс нарушает функции желудочно-кишечного тракта, вызывая вздутие живота, дискомфорт, тошноту и диарею».

При этом, сказано в публикации, «нервы и нейросети, регулирующие функцию желудочных мышц и опорожнение желудка, реагируют на стресс, изменяя свои реакции и активность».

Проведя опыты на мышах, ученые выяснили, что «цепи окситоцина играют важную роль в реакции желудка на стресс».

В статье информируется: «Активация этих цепей вызывает задержку опорожнения желудка и одновременно ускоряет транзит по толстой кишке. Первое вызывает вздутие живота, из-за того, что пища задерживается в желудке, дискомфорт и тошноту, а второе – диарею».

Кроме этого, ученые сообщают: «Нейронные цепи окситоцина играют важную роль в реакции желудка на стрессовые нагрузки: их активация устраняет замедленное опорожнение желудка, наблюдаемое при острой или хронической реакции на стресс, повышая тонус желудка и его моторику и обеспечивая тем самым адаптацию к стрессу. Подавление же нейросетей препятствует адаптации к стрессу, задерживая опорожнение желудка и снижая его тонус».

Американцы уверенны: «Способность адекватно реагировать на стресс важна для нормальных физиологических функций. Особенно часто нарушения пищеварения, связанные со стрессом, наблюдаются у женщин».

В публикации говорится: «Женщины более уязвимы для стресса и связанных со стрессом патологий, таких как тревожность и депрессия, и среди них более распространены желудочно-кишечные расстройства. Предыдущие исследования показали, что нервные цепи блуждающего нерва у мужчин и женщин организованы по-разному».

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