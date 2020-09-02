Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Стало известно о еще одном негативном последствии стресса для организма

Агата Кловская
02.09.20 00:05
256
Стало известно о еще одном негативном последствии стресса для организма

Главное: Стресс является причиной проблем с пищеварением. Эксперты объяснили, почему это происходит.

Детали: Исследователи из Медицинского колледжа университета штата Пенсильвания в США заявили о связи стресса и проблем с пищеварением. Их цитирует издание The Journal of Physiology.

Ученые узнали, что причиной этому является окситоцин – так называемый «гормон любви».

Эксперты поясняют, что «стресс нарушает функции желудочно-кишечного тракта, вызывая вздутие живота, дискомфорт, тошноту и диарею».

При этом, сказано в публикации, «нервы и нейросети, регулирующие функцию желудочных мышц и опорожнение желудка, реагируют на стресс, изменяя свои реакции и активность».

Проведя опыты на мышах, ученые выяснили, что «цепи окситоцина играют важную роль в реакции желудка на стресс».

В статье информируется: «Активация этих цепей вызывает задержку опорожнения желудка и одновременно ускоряет транзит по толстой кишке. Первое вызывает вздутие живота, из-за того, что пища задерживается в желудке, дискомфорт и тошноту, а второе – диарею».

Кроме этого, ученые сообщают: «Нейронные цепи окситоцина играют важную роль в реакции желудка на стрессовые нагрузки: их активация устраняет замедленное опорожнение желудка, наблюдаемое при острой или хронической реакции на стресс, повышая тонус желудка и его моторику и обеспечивая тем самым адаптацию к стрессу. Подавление же нейросетей препятствует адаптации к стрессу, задерживая опорожнение желудка и снижая его тонус».

Американцы уверенны: «Способность адекватно реагировать на стресс важна для нормальных физиологических функций. Особенно часто нарушения пищеварения, связанные со стрессом, наблюдаются у женщин».

В публикации говорится: «Женщины более уязвимы для стресса и связанных со стрессом патологий, таких как тревожность и депрессия, и среди них более распространены желудочно-кишечные расстройства. Предыдущие исследования показали, что нервные цепи блуждающего нерва у мужчин и женщин организованы по-разному».

В тему: 1 сентября 2020 года мы писали, что невролог объяснила, почему мы вздрагиваем во сне.

Тэги: ученые, здоровье, мир, стресс, пищеварение

Комментарии

Статьи

31.08.20 09:16

Чем Украине ругань с Беларусью отзовется...

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
01.09.20 07:54

Богдан Михайличенко: яркий бельгийский дебютант

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Галактики, планеты и комета: что наблюдать на небе в сентябре
01.09.20 17:12

Галактики, планеты и комета: что наблюдать на небе в сентябре

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 1 сентября 2020 года

Главные новости за 1 сентября 2020 года
01.09.20 18:59
803
Последние новости
02.09.20 00:05

Стало известно о еще одном негативном последствии стресса для организма
01.09.20 21:49

Европейский архитектор придумал «космический» способ социального дистанцирования
01.09.20 20:30

Начал работу оргкомитет международного гражданского форума «Люди мира»
01.09.20 20:11

Как отличить коронавирус от гриппа? Совет медика
01.09.20 19:50

Верещук в День знаний обвинила Кличко в незнании математики
01.09.20 18:59

Главные новости за 1 сентября 2020 года
01.09.20 17:21

Кризис и рост безработицы наметился в Николаевской области
Фото и Видео
Европейский архитектор придумал «космический» способ социального дистанцирования
Европейский архитектор придумал «космический» способ социального дистанцирования
Европейский архитектор придумал «космический» способ социального дистанцирования
Европейский архитектор придумал «космический» способ социального дистанцирования
Появилось эпичное видео с учений ВМФ США
Появилось эпичное видео с учений ВМФ США
В «Борисполе» туристка, вернувшись с отдыха в Турции, решила прогуляться по крылу самолета
В «Борисполе» туристка, вернувшись с отдыха в Турции, решила прогуляться по крылу самолета
Под Киевом больше недели держали в плену бизнесмена и требовали за него огромный выкуп
Под Киевом больше недели держали в плену бизнесмена и требовали за него огромный выкуп
В Киеве на Печерске в шестой раз за год «заминировали» школу
В Киеве на Печерске в шестой раз за год «заминировали» школу
В Минске студенты вышли на протест. Сотрудники ОМОНа не церемонятся
В Минске студенты вышли на протест. Сотрудники ОМОНа не церемонятся
В центре Киева в хлам пьяный водитель влетел в летнюю площадку кафе, где отдыхали люди
В центре Киева в хлам пьяный водитель влетел в летнюю площадку кафе, где отдыхали люди
В украинских школах рассказали, как собираются учить детей в условиях пандемии
В украинских школах рассказали, как собираются учить детей в условиях пандемии
Массовая драка произошла в центре Полтавы. Гасились даже девушки
Массовая драка произошла в центре Полтавы. Гасились даже девушки
На Житомирщине взорвали рельсы под поездом с нефтепродуктами
На Житомирщине взорвали рельсы под поездом с нефтепродуктами
fraza.com
Новости блогосферы
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.