Как отличить коронавирус от гриппа? Совет медика

Главное: Как отличить коронавирусную болезнь от обычного гриппа? Рекомендации дал вирусолог.

Детали: Российский ученый-вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, как отличить грипп от коронавируса. Его цитируют местные СМИ.

Специалист заявил, что эти болезни отличаются: «Достаточно опытный врач их отличит. При коронавирусной инфекции нередко, в высоком довольно проценте случаев, запахи перестают ощущаться, вкус перестает ощущаться. Но много сходных симптомов, поэтому тут нужно с осторожностью».

Эксперт говорит: «При изменении в легких рентгенологи легко отличают грипп от коронавируса, но не всегда на 100%».

Он отметил: «Самым важным показателем является лабораторный тест, который показывает коронавирус. Врач, приходящий к больному с такими симптомами, будет сначала ставить диагноз острое респираторное заболевание, а потом разбираться».

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