Стало известно, сколько первоклассников сегодня начали «грызть гранит науки»

Главное: Более 428 тыс. украинских детей сегодня пошли в 1 класс. В целом «грызть гранит науки» в этом году будут около 4,2 млн учеников.

Детали: В новом учебном году, который начался сегодня, 1 сентября, в первый класс пошли более 428 тыс. детей. Как сообщает Министерство образования и науки на своей странице в Facebook, в целом с сегодняшнего дня в школы пошли около 4,2 млн учеников.

В министерстве пожелали всем учащимся жажды обучения, упорства и усердия, и напомнили, что от их «достижений зависят достижения и развитие нашего государства».

В тему: Ранее директора украинских школ и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказали, как собираются учить детей в условиях пандемии.

В ряде городов Украины учебный год 1 сентября не начался. В частности, из-за коронавирусной болезни COVID-19 на две недели продлены летние каникулы в Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Напомним: В 2017 году средняя школа № 12 города Ирпень установила рекорд по количеству зачисленных первоклассников — здесь в первый класс пошли более 300 детей. Для этого в школе было создано восемь первых классов, от «А» до «Ж». В каждом классе по сорок человек.