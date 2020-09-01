Эксперт опроверг странные слухи о матче «Динамо» против АЗ на нейтральном поле

Главное: Матч киевского «Динамо» против голландского АЗ будет сыгран в Киеве на НСК «Олимпийский». Поединок пройдет 15 сентября.

Детали: Заместитель главного редактора журнала «Футбол» и колумнист «Фразы» Андрей Шахов опроверг слухи о том, что матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и голландским АЗ может быть сыгран на нейтральном поле. Журналист поделился своим мнением с нашими читателями.

Андрей Шахов, в частности, сказал: «Поползли слухи о том, что матч может пройти на нейтральном поле из-за эпидемии коронавируса. Какой же это бред! Послезавтра сборная сыграет со Швейцарией во Львове, который сейчас №1 в Украине по количеству зараженных, и в ус себе не дует».

Он добавил: «Зато, как только дело касается киевского «Динамо», так сразу перенос. Откуда такая «любовь» к самому титулованному клубу страны?».

Эксперт подчеркнул: «Матч пройдет на НСК «Олимпийский»в Киеве во вторник, 15 сентября в 20-00 по Киеву. И точка!».

В тему: 1 сентября 2020 года мы писали, что поползли странные слухи о том, что «Динамо» может провести свой первый матч в еврокубках на нейтральном поле.