На Тернопольщине освятили новый храм, вместо захваченного ПЦУ

Главное: 9 февраля 2019 года представители 9 февраля 2019 года представители ПЦУ выломали двери и захватили в храм УПЦ Успения Божией Матери в Онишковцах.

Детали: В Тернопольской области в селе Онишковцы, спустя год после рейдерского захвата Успенского храма сторонниками В Тернопольской области в селе Онишковцы, спустя год после рейдерского захвата Успенского храма сторонниками ПЦУ , освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Успения Божией Матери.

«В феврале 2019 года представители ПЦУ отобрали у верующих села Онишковцы Тернопольской области Успенскую церковь. Не упав духом и не опустив рук, община буквально за год смогла построить новый храм. И потому сегодняшний день для местных жителей отмечен особой радостью и благодатью — освящение нового воздвигнутого их стараниями и трудами храма», — сообщили в фонде.

«Господь никогда не оставляет своих чад, и новый храм в Онишковцах — тому свидетельство. Истинны слова Блаженнейшего Митрополита Онуфрия: „У верующих можно отнять стены, но нельзя отнять веру“. От всей души поздравляем общину Успенского храма с праздником и торжеством истинной веры», — подчеркнули в благотворительном фонде.

Как сообщалось, 9 февраля 2019 года представители ПЦУ выломали двери и захватили в храм УПЦ Успения Божией Матери в Онишковцах. Верующие вынуждены были молиться на морозе, а затем совершать богослужения в приспособленном помещении. При участии БФ «Фавор» община приступила к строительству нового храма.