Запорожский митрополит УПЦ: «Если человек хочет идти правильным жизненным путём, ему нужно стараться жить по Евангелию»
В Украине впервые появилось пособие по религиозным правам
Российский журналист заявил, что всем известные грибы «блокируют» онкологию
В Минске студенты вышли на протест. Сотрудники ОМОНа не церемонятся
В центре Киева в хлам пьяный водитель влетел в летнюю площадку кафе, где отдыхали люди
Стало известно, сколько первоклассников сегодня начали «грызть гранит науки»
На Тернопольщине освятили новый храм, вместо захваченного ПЦУ
Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
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