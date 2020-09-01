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В ВОЗ похвалили шведов за мягкий коронавирусный карантин

Агата Кловская
01.09.20 11:29
199
В ВОЗ похвалили шведов за мягкий коронавирусный карантин

Главное: В ВОЗ дали оценку властям Швеции во время пандемии коронавируса. В стране был введен мягкий карантин.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения оценили действия шведских властей, которые пошли на мягкие карантинные меры во время пандемии коронавируса. Мнение озвучил специальный посланник доктор Дэвид Набарро.

Как пишут западные СМИ, медик сказал, что кампания в Швеции «была образцовой для других стран».

Он пояснил: «В Швеции правительство было способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству. Государство доверилось гражданам и отказалось от введения жестких карантинных мер, так как они сильно вредят доходам людей и малого бизнеса».

В тему: 21 апреля 2020 года мы сообщали о том, что как Швеция противостоит коронавирусу без карантина.

Тэги: здоровье, мир, карантин, Всемирная организация здравоохранения, Швеция, коронавирус, пандемия

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