В Черкассах беременная женщина убила подругу ударом в сердце из-за коммунального долга

Главное: Черкасские полицейские задержали беременную женщину, которая во время конфликта убила свою 28-летнюю подругу ударом ножа.

Детали: В ночь на 30 августа в Черкассах 30-летняя беременная женщина пришла к своей 28-летней подруге, чтобы выяснить, почему она не заплатила по коммунальным счетам, когда они жили под одной крышей, и таким образом задолжала. Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе возникшей потасовки подозреваемая нанесла удар в серце жертвы ножом. Через несколько минут та умерла на месте.

Момент драки и смерти женщины зафиксировали камеры наблюдения.