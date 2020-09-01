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В Черкассах беременная женщина убила подругу ударом в сердце из-за коммунального долга

Александр Панько
01.09.20 10:49
257
В Черкассах беременная женщина убила подругу ударом в сердце из-за коммунального долга

Главное: Черкасские полицейские задержали беременную женщину, которая во время конфликта убила свою 28-летнюю подругу ударом ножа.

Детали: В ночь на 30 августа в Черкассах 30-летняя беременная женщина пришла к своей 28-летней подруге, чтобы выяснить, почему она не заплатила по коммунальным счетам, когда они жили под одной крышей, и таким образом задолжала. Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе возникшей потасовки подозреваемая нанесла удар в серце жертвы ножом. Через несколько минут та умерла на месте.

Момент драки и смерти женщины зафиксировали камеры наблюдения.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве, по которой беременной женщине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В тему: В апреле 2009 года житель Кривого Рога хладнокровно убил пенсионерку, отказавшуюся одолжить ему деньги, чтобы вернуть долг игровым автоматам.

Тэги: убийство, долг, нож, смерть, Черкассы, криминал, новости Украины

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