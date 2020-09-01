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РПЦ обращает в православие жителей Папуа - Новой Гвинеи

Александра Кудрявцева
01.09.20 10:15
284
РПЦ обращает в православие жителей Папуа - Новой Гвинеи
Главное: Несколько жителей Папуа — Новой Гвинеи приняли крещение практически сразу, став первыми православными в этой стране.
 
Детали: Более ста коренных жителей Папуа — Новой Гвинеи написали коллективное обращение к патриарху Кириллу с просьбой начать в стране православную миссию.
 
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Фонд им. Миклухо-Маклая, обращение местных жителей в православие началось в январе-феврале 2020 года с путешествия на острова настоятеля прихода Воздвижения Креста Господня в Тайбэе иерея Кирилла Шкарбуля. Священник посетил провинцию Восточный Сепик, и после бесед с ним принять православие решил целый клан, который представляет собой несколько поселений, где проживают порядка 1000 человек. Затем отец Кирилл прибыл на остров Бугенвиль, жители которого также проявили интерес к новой для них вере.
 
По словам священника, несколько жителей Папуа — Новой Гвинеи приняли крещение практически сразу, став первыми православными в этой стране, еще более сотни стали оглашенными и сейчас готовятся к вхождению в Православную церковь.
 
Новообращенные православные папуа-новогвинейцы предложили участки земли в провинции Восточный Сепик и в городе Порт-Морсби под постройку православных храмов, сообщили в фонде.
 
На данный момент в Папуа — Новой Гвинее начаты самостоятельные богослужения миссионерами — теми, кого отец Кирилл оставил ответственными за развитие православной миссии. Кроме того, брошюры о православии и несколько молитв были переведены на один из государственных языков страны — ток-писин.
 
Новость о крещении первых жителей островного государства в Тихом океане пришла через несколько дней после того, как Священный синод РПЦ официально решил проповедовать среди папуасов.
 
25 августа на синоде РПЦ было принято решение о расширении «сферы пастырской ответственности» РПЦ на Папуа — Новую Гвинею и Восточный Тимор. Синод постановил включить эти страны в Сингапурскую епархию Экзархата РПЦ в Юго-Восточной Азии.
 
В тему: Священный Синод РПЦ обратился к верующим в связи с пандемией COVID — 19
 

Тэги: православие, Папуа — Новая Гвинея, РПЦ

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