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«Динамо» может провести свой первый матч в еврокубках на нейтральном поле

Александр Панько
01.09.20 10:06
614
«Динамо» может провести свой первый матч в еврокубках на нейтральном поле

Главное: Из-за вспышки коронавируса в Киеве поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и голландским «АЗ Алкмаар» может состояться на нейтральном поле.

Детали: Киевское «Динамо» может провести матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с голландским «АЗ Алкмаар» не в Киеве, а на нейтральном поле. Это связано с эпидемиологической ситуацией в столице Украины. Об этом сообщает «Футбол News».

Окончательное решение будет принято УЕФА в ближайшее время.

Планируется, что встреча состоится 15 или 16 сентября. Победитель определится по итогам одной игры.

Стоит отметить, что власти Нидерландов внесли Украину в красную зону стран, где зафиксировано большое количество случаев инфицирования COVID-19, после возвращения из которых двухнедельный карантин является обязательным.

Согласно медпротоколу УЕФА, команда имеет право затребовать у соперника проведения матча на нейтральном поле. В случае отказа, команде-хозяйке грозит техническое 0:3.

Однако ранее главный тренер голландского клуба заявил, что они готовы вылететь в Украину и провести матч именно на поле киевлян.

В тему: В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет с голландским «АЗ Алкмаар».

Тэги: футбол, общество, Лига чемпионов, Еврокубок, спорт, ФК Динамо Киев

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