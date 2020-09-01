Трамп пригрозил Байдену черным Майданом

Главное: Президент США Дональд Трамп обещает революцию, если выборы выиграет демократ Джо Байден. Он рассказал о сценарии.

Детали: Президент США Дональд Трамп рассказал, что будет, если грядущие выборы главы государства выиграет демократ Джо Байден. Американский лидер пообщался с телеканалом Fox News.

По его словам, «США, если страну возглавит Джо Байден, ждет революция в исполнении радикальных левых сил».

К таким революционерам Дональд Трамп относит участников митингов против расизма.

Американский президент добавил: «Он слабый человек и был таким всю свою жизнь. Его контролируют как куклу».

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