Личные деньги не будут суммироваться с кредитными. Стало известно, что это означает

Главное: С сегодняшнего дня украинские банки обязаны более доступно информировать клиентов о кредитном лимите. Стало известно, как это отразится на клиентах.

Детали: С 1 сентября 2020 года банки обязаны информировать клиентов о кредитном лимите более явным и доступным образом, рассказали в пресс-службе Нацбанка Украины. Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «MK Partners» Василий Майоров рассказал «Фразе», что это означает для клиентов банков.

«В НБУ рассказали, что украинцы часто жалуются на то, что банк присылает уведомления с „неправильным“ остатком денег на счету. Дело в том, что остаток формируется из собственных денег, к которому добавляется кредитный лимит. Таким образом, люди могут пользоваться кредитными деньгами, даже не осознавая этого», — рассказал эксперт.

«Поэтому с 1 сентября 2020 года будут другие требования к банкам: во всех SMS-сообщениях, интернет-банкинге, мессенджерах или электронных сообщениях они должны писать отдельно о сумме денег на счету клиента и размере кредитного лимита. Также банки должны вовремя присылать уведомления клиентам об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов», — подчеркнул Майоров.

В тему: В декабре 2019 года сообщалось, что Национальный банк Украины готовит банковскую систему страны к обвалу курса национальной валюты до 40 гривен за один доллар США.