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Останвленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину

Автор: «Фраза»
31.08.20 21:27
1350
Останвленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину

Главное: Известный французский актер Жерар Депардье попал в полицию после того, как в нетрезвом виде прокатился на скутере по парижскому авеню Мэн. Правоохранителям он заявил, что не хочет быть французом, отдавая предпочтение российскому президенту Владимиру Путину.

Детали: Французские патрульные задержали в Париже 71-летнего актера Жерара Депардье за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Как сообщает Le Point, 28 августа правоохранители обратили внимание на скутер, которые заехал за стоп-линию, остановившись на красный сигнал светофора, когда водитель по их требованию снял шлем, то оказалось, что это знаменитый актер.

При этом полицейские заметили у него косвенные признаки опьянения. После того как экспресс-тест на алкоголь показал 0,25 миллиграмма алкоголя, они конфисковали скутер и доставили Депардье в участок.

В разговоре с полицейскими актер признал, что перед поездкой выпил «пару бокалов пива».

В итоге из участка Депардье забрали его знакомые. Ожидая их появления, он заявил полицейским, что не хочет быть французом и предпочитает российского президента Владимира Путина.

В тему: в январе 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении актеру Жерару Депардье российского гражданства.

23 февраля того же года Депардье получил прописку в мордовской столице Саранске.

Через два дня Депардье стал почетным гражданином Чеченской республики, а также стал обладателем 5-комнатной квартиры. Ключи ему собственнолично вручил президент Чечни Рамзан Кадыров.

В августе 2013 года Депардье стал почетным гражданином Бельгии.

В августе 2019 года 70-летний Жерар Депардье заявил о желании переехать в Беларусь, взяв в аренду участок в пятнадцати километрах от Минска.

Напомним: В июле 2015 года французского актера включили в список персон нон грата в Украине и запретили ему въезд в нашу страну сроком на 5 лет.

Тэги: полиция, алкоголь, мир, Франция, культура, скутер, Жерар Депардье, курьезы

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